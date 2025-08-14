Otoparkta pompalı saldırı! Eski patronu ile bir müşteriyi yaraladı

Otoparkta pompalı saldırı! Eski patronu ile bir müşteriyi yaraladı Çorum'da daha önce çalıştığı otoparka gelen S.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği işletmeci F.M.A. ile müşteri B.Y., yaralandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.08.2025 - 21:55 Güncelleme: 14.08.2025 - 21:55

