Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte güncel otoyol ve geçiş ücretleri
2024 yılına girilmesiyle bir zam haberi de otoyol ve köprü geçiş ücretlerinden geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Üretici Fiyat Endeksi'nde yüzde 97,72 oranındaki yükselişe rağmen 2022'den beri zam yapılmadığı belirtildi. Ancak bakım-işletme maliyetlerinin yükselmesi, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artış göz önüne alınarak zam yapıldığı açıklandı. Peki, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ne kadar zam yapıldı? İşte, detaylar...
OTOYOL VE GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI!
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında, YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama yüzde 50 oranında zam yapıldı. Peki, 2024 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024