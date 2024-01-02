Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! 2024 Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! 2024 Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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OTOYOL VE GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI!

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında, YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama yüzde 50 oranında zam yapıldı. Peki, 2024 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...