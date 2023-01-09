"2023'TE OTOYOL VE KÖPRÜLERE ZAM YOK"

Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pekçok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.