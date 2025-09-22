OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

Ousmane Dembele 15 Mayıs 1997'de Fransa'da dünyaya geldi. 1,77 boyundaki forvet kariyerine 2004 yılında Madeleine Évreux takımında başladı.

Dembele, aslen Senegal ve Mali kökenlidir. Ousmane Dembele 2014 yıllında Rennes II ile profesyonel kariyerine başladı. 2015-2016 sezonunda Rennes forması giyen Ousmane Dembele ardından Alman ekibi Borussia Dortmund'a imza attı.

2017'de Fransız futbolcu Barcelona ile anlaştı. 2017 yılında 105+40 milyon € karşısında FC Barcelona takımına transfer olan Ousmane Dembele, Katalan ekibiyle 127 maça çıktı ve 24 gol attı.

Fransız ekibiyle şimdiye kadar 77 maça çıkan Dembele, 34 gol kaydetti ve 1 Ligue 1 şampiyonluğu, 1 Fransa Kupası ve 2 Fransa Süper Kupası kazandı.

Fransa Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Dembele, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

20 yıl aradan sonra Fransa'nın dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan Dembele, milli formayla çıktığı 53 maçta 6 gole imza attı