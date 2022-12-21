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Haberler Gündem Outlook Hesap Silme: Eposta Adresini Outlook'tan Kaldırma ve Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
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Outlook hesap silme: E-posta adresini Outlook'tan kaldırma ve silme işlemi nasıl yapılır?

Son zamanlarda en çok merak edilen konuların başında Outlook hesap silme işlemlerinin nasıl yapılacağı geliyor. Bizler de bunun için size bir yazı hazırladık ve konuyla ilgili araştırmalar yaptık. Eğer merak ediyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız okumaya başlayabilirsiniz.

Outlook Hesap Silme: Eposta Adresini Outlook'tan Kaldırma ve Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Yazının içerisinde Outlook hesap silme, e posta adresini Outlook’tan kaldırma ve silme işlemi nasıl yapılır gibi önemli konuların detaylarını bulacaksınız.

Böylece bilmeniz gereken her şeyi de öğrenmiş olacaksınız. İşte bütün detaylar hemen aşağıda…

Outlook Hesap Silme

Öncelikle Outlook hesabınızı nasıl silmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz.

  • - Hesabı kapatması gereken sizsiniz, bir başkası bu işlemi yapamaz, bilginiz olsun.
  • - Hesabınızı silmeden önce bütün bilgilerinizi yedeklemeniz gerekiyor. Yedeklemeleri tamamlayın ki, sildiğiniz zaman bir şeyler eksik kalmasın.
  • - Outlook hesabınıza giriş yapın.
  • - Ardından ‘Hesabı kapatın’ yazısını seçin
  • - Silmek istediğiniz hesabı kontrol edin. Eğer birden fazla bağlı hesabınız varsa doğru olanı sildiğinizden emin olmalısınız.
  • - Ardından ileriye gidin.
  • - Her maddeyi okuyun ve onaylayın.
  • - Bir sebep belirtmeniz gerekiyor. Kapatma nedeninizi seçin ve devam edin.
  • - ‘Hesabı kapatmak üzere işaretle’ yazısını göreceksiniz. Onu seçin.

İşte bu kadar. Bağlı hesabınız silinmiş olacak. Ama burada şunları da bilmeniz gerekiyor: Outlook hesabı silinince ne olur ve hangi bilgileriniz de beraberinde gider? Cevabını öğrenmek için okumaya devam edin.

Outlook Hesabı Silinince Ne Olur?

Şimdi gelin hep birlikte Outlook hesabınızı sildiğinizde ne olacağına da bir bakalım. Outlook hesabınızı kapattığınız zaman Microsoft ürünlerinde ve kullandığınız hizmetlerde hiçbir şekilde oturum açamazsınız. Buna ek olarak;

  • - Hesap bakiyeniz, kullanılmayan ödül puanlarınız, ilgili not dökümleriniz
  • - One Drive dosyalarınız
  • - Skype kimliğiniz ve kişileriniz
  • - Xbox Live verileriniz
  • - Office lisanslarınız
  • - Outlook, Hotmail, Live ve MSN e posta hesaplarınız artık tamamen silinmiş demektir.

Bütün bu hesaplar silinir ve hiçbir veriye ulaşamazsınız. Bu sebeple yazının başında yaptığımız uyarıyı tekrarlamakta fayda olacak: Kesinlikle yedeklemelerinizi yapmalısınız.

E-posta Hesabını Outlook’tan Kaldırma

E-posta hesabını Outlook’tan silme ve kaldırma işleminden de bahsedelim. Bu işlemi yapmak e posta hesabınızı devre dışı bırakmayacak. Sadece bir hesabı Outlook’tan kaldırarak o hesabın erişimini koparmış olacaksınız.

İşte bunun için de izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

  • - Hesabınıza giriş yapın.
  • - Ardından Ayarlar seçeneğine tıklayın.
  • - Tüm Outlook ayarlarını görüntüle seçeneğine gelin.
  • - ‘Bağlı hesapları yönetin’ yazısını göreceksiniz. Buna tıklayın.
  • - Hangi hesabı kaldırmak istiyorsanız ona tıklayın ve ‘Sil’ seçeneğini işaretleyin.
  • -
  • - Outlook hesabınızı kaldırdıktan sonra bağlı hesaptan bütün iletileri de silebilirsiniz.

Gördüğünüz üzere yapmanız gereken bütün adımlar bu kadar. Sadece birkaç dakikanızı alacak birkaç işlemden bahsediyoruz. Bu konuda rahat olabilirsiniz ve izlemeniz gereken adımları rahatça uygulayabilirsiniz.

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Bazen bu işlemler kafa karıştırıcı olabilir ve bu sebeple de yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Şimdi kısaca şöyle bir öneride de bulunacağız. Outlook sayfanızda yardım ya da destek yazısını göreceksiniz. Oraya tıklamanız gerekiyor.

Sonrasında sorununuzu iletin ve gönderin. Kısa sürede cevap gelecektir.

Böylece Outlook hesap silme adımlarını da rahatça ilerletebileceksiniz. Tabi öncesinde oturum açmanız gerekiyor. Oturum açtıktan sonra bütün işlemleri rahatça gerçekleştirebileceksiniz.

Yardıma ihtiyaç duyduğunuz yerlerde Google üzerinden iletişim kurmanız rahat olacak. Sistem size rahat bir şekilde ulaşmanızı sağlayan seçenekler sunuyor. Bunlardan birisi de ‘Hesap ve Faturalama Yardımı’ seçeneğidir. Burası belki de tam aradığınız yer olabilir.

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