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Haberler Gündem Netflix Hesap Silme: Netflix Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
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Netflix hesap silme: Netflix hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Son zamanların en çok tercih edilen dijital platformlarından birisi Netflix’tir. Artan fiyatlarıyla da dikkat çeken bu platformun kullanıcı sayısı çok fazla ve buna ek olarak merak edilen konulardan birisi de Netflix hesap silme adımları.

Netflix Hesap Silme: Netflix Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Şimdi sizlere Netflix hesap silme süreçlerinden bahsedeceğiz. Eğer merak ediyorsanız Netflix hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Sorularının cevaplarını vereceğiz. Okuyarak öğrenebilirsiniz.

Netflix Hesap Silme

Son zamanlarda çok fazla dijital platform ortaya çıkıyor. Bu durumda da Netflix en çok arananlar nasıl silinir sorusu oluyor. Şimdi size bu sorunun cevabını aktaracağız.

Netflix hesabı nasıl iptal edilir?

  • - Öncelikle Netflix sayfanıza girin ve oturum açın.
  • - Sağ üst köşede yer alan profil yazısına tıklayın.
  • - Burada sizin hesabınız ve diğer bağlı hesaplar çıkacak.
  • - Buna ek olarak ‘hesabınız’ yazanı seçin.
  • - Açılan sekmede e-posta adresiniz, ödeme yöntemi ve kullandığınız paketi göreceksiniz.
  • - Sonrasında ‘üyelik ve ödemeler’ yazanı seçin. Burada karşınıza çıkan ‘üyeliği iptal et’ kısmına basın.
  • - Tabi iptal işlemi bu kadarla kalmıyor. Seçiminizi yaptıktan sonra size iki seçenek sunulacak.
  • - ‘Bizimle kalın’ ya da ‘Artık izlemek istemiyor musunuz?’ soruları çıkacak.
  • - Bizimle kalın seçeneğini tercih ederseniz, üyeliğinizi devam ettirebilmeniz için size daha uygun paket seçenekleri sunulacak.
  • - Ama diğerini tercih ederseniz de üyeliğiniz silinecek.
  • - İptal işlemini tamamla seçeneğini işaretleyin.
  • - Ardından hesabı neden kapatmak istediğinize dair bir soruyla karşılaşacaksınız.
  • - En yakın seçeneği seçerek hesabınızı kapatmayı onaylayacaksınız.

İşte bu kadar. Aslında Netflix bu işlemi gerçekleştirseniz bile sonraki on ay boyunca hesabınızı askıda tutar. Bu süre içerisinde tekrar hesabınızı aktif hale getirebileceksiniz. Eğer bu süre içerisinde hesabınıza ulaşmazsanız tamamen silinecek.

Küçük bir not: Aynı mail adresiyle daha sonra hesap açamazsınız.

Netflix Otomatik Ödeme Kapatma

Buna ek olarak Netflix kart silme işlemleri de merak ediliyor. Şimdi de sizlere Netflix otomatik ödeme kapatma seçeneğinden bahsedeceğiz.

  • - Netflix hesabınıza giriş yapın
  • - Profilinize girin
  • - Hesap bölümünü seçin
  • - Üyelik ve ödemeler bölümüne gelin
  • - Kart bilgilerinizi göreceksiniz.
  • - Eğer hesabınızı kapatmadıysanız, o zaman hesap bilgilerinizi silemezsiniz.
  • - Ama bunun dışında üyeliğinizi iptal ettiyseniz, o zaman hesap kartınızı silebilirsiniz.

Ayrıca şöyle bir bilgi de verebiliriz: Otomatik ödemelerinizi hesabınızdan kaldırabilirsiniz.

Hesap sayfanızda yer alan ‘Ödeme bilgilerini yönet’ seçeneğine tıklayın. Buradan da istediğiniz, otomatik ödemelerin olduğu kartı silebilirsiniz. Böylece artık otomatik ödeme yapmanız gerekmeyecek.

Buna ek olarak kart silmek için de öncesinde yeni bir hesap ödeme yöntemi eklemeniz gerekiyor.

Netflix Profilini Silince Ne Olur?

Netflix üyelik iptal etme işlemlerini sizlere bütün detaylarıyla aktardık. Peki bu noktada Netflix profilini silince ne olur ? Merak ediyor musunuz?

  • - Eğer profilinizi sildiyseniz izleme listeniz kaybolacak.
  • - Size verilen süre geçtiyse, tekrar hesabınıza giriş yapamayacaksınız.
  • - Önceden izlediğiniz, yarım bıraktığınız diziler ve filmlere erişemeyeceksiniz.

Şu anda Netflix fiyatları aylık paketlere göre değişiyor. Temel paket 45,99 TL, standart paket 69,99 TL ve özel paket ise 93,99 TL. Bu paketlerden hangisini istiyorsanız üyeliğinizi değiştirebiliyorsunuz. Ama bunun yerine hesabınızı kapatmak da isteyebilirsiniz. Size yapmanız gereken her şeyi açıkladık. Bundan sonrasında da Netflix hesabınızı kapatmak istiyorsanız hangi adımları izlemeniz gerektiğini biliyorsunuz.

Netflix hesap silme işlemleri çok kısa sürede gerçekleşiyor. Aynı üye olmak gibi üyeliği sonlandırmak da oldukça basit.

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