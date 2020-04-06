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AA

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsimi sonrası gelen baharla eşsiz doğal güzellikler oluştu.

AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Sarıtosun köyü mevkisinde, ormanlık alanda karların erimesiyle açan ve bilimsel adı 'scilla siberica' olan mavi kardelenler doğayı süsledi.

Baharın yeşil tonları ve kar örtüsü ile bütünleşerek göz alıcı bir güzellik sunan kardelenler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Zarifliğiyle dikkati çeken mavi kardelenlere konan arı ve kelebekler de ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Yöre sakinlerinden Nihat Derman, Ovacık'ın ilkbaharda doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.