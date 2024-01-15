'Override' DasDas'ta seyerciyle buluştu
Stacey Gregg'in 2013 yılında yazdığı, Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'u sahnede buluşturan 'Override oyununun prömiyeri önceki akşam DasDas'ta yapıldı.
DasDas, Ocak ayında da yeni oyunları tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı ‘Override’ oyunu 13 Ocak Cumartesi akşamı ilk kez DasDas’ta tiyatroseverlerle buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen oyunun prömiyeri seyircinin büyük ilgisiyle gerçekleşti.
Teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenirken oyuncu kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. ‘Override’ prömiyerinden hemen sonra 14 Ocak Pazar günü gene kapalı gişe olarak DasDas’ta tiyatroseverlerin karşısına çıktı.