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Oy kullanan İstanbullular parklara ve sahillere akın etti

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanan İstanbullular, güzel havayı da fırsat bilerek sahillere ve parklara akın etti

Oy kullanan İstanbullular parklara ve sahillere akın etti
AA

Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanan vatandaşlar, sahillerde piknik yapıp, güneşli havanın tadını çıkardı.

Üsküdar'daki Salacak Sahilinde bazı aileler piknik yaparken, geçen hafta yeniden ziyarete açılan Kız Kulesini görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Beykoz Çubuklu Sahili, vatandaşların oy kullandıktan sonra akın ettiği yerlerden biri oldu. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları da balık tutmayı tercih etti.

Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla sahil hattı, seçim günü rağbet gören yerlerden oldu. Oylarını kullanan vatandaşların açık havada zaman geçirme isteği nedeniyle sahil kenarlarında yoğunluk yaşandı.

Sahil hattında yürüyüş ve koşu yapanların yanı sıra bazı kişiler bisiklete bindi. Kimisi de kahvaltısını sahil şeridindeki mekanlarda ve piknik alanlarında yapmayı tercih etti.

TARİHİ YARIMADA TURİSTLERE KALDI

İstanbul'un en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından tarihi yarımada da seçim dolayısıyla sakin bir gün yaşadı.

Özellikle hafta sonları hareketliliğin arttığı Eminönü Meydanı ve sahil şeridinde pazar günü olmasına rağmen yoğunluk yaşanmazken, az sayıdaki ziyaretçinin büyük bir bölümünü yabancı turistlerden oluşturduğu görüldü.

Yine tarihi yarımadada en çok ziyaret edilen mekanlardan olan Sultanahmet Meydanı ve Gülhane Parkında da hafta sonu olmasına rağmen ziyaretçi sayısının az olması dikkati çekti.

Maçka Parkı, Beşiktaş Meydanı, sahil hattı ve Ortaköyde sakinlik hakimdi. Maçka Parkında az da olsa bazı kişiler çocuklarıyla oyun parkı alanında zaman geçirirken, kimileri de çimlere uzanarak güneşlendi. Ortaköyde ise vatandaşlar Boğaz manzarası eşliğinde balık tutup, fotoğraf çekti.
Eyüpsultanda da vatandaşlar oy kullandıktan sonra çocuklarıyla beraber parklara ve sahile gitti. Eyüpsultan Camisi ve çevresinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Okul çevrelerinde seçim dolayısıyla insan kalabalığı ve araç yoğunluğu gözlenirken, kentin ana arterleri ve otoyollar ise en sakin gününü yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.30 itibarıyla yüzde 17 olarak ölçüldü.

"İYİ OLAN KAZANACAK İNŞALLAH"

Hayati Selçuk, oyunu kullandıktan sonra parkta vakit geçirmeyi tercih eden vatandaşlardan oldu.
Selçuk, "İyi olan kazanacak inşallah. Biz de hep beraber mutlu olacağız. Oyumu kullanıp geldim. Ardından çocukları parka getirdik, eğleniyoruz. Hava da çok güzel, İstanbul müthiş zaten." dedi.
Erken saatte oyunu kullanan Songül Güney de kahvaltı etmek ve dinlenmek için sahili tercih ettiğini belirtti. Güney, havanın da iyi olması dolayısıyla günü çocuklarla birlikte piknik yaparak değerlendirdiklerini dile getirdi.

İlk kez oy kullanan Ümit Şehitoğlu ise sabah oyunu kullanmaya gittiğinde heyecan yaşadığını dile getirdi. Şehitoğlu, "Saatin 17.00 olmasını bekliyoruz. Haberleri açacağız, izleyeceğiz kimin kazandığını" diye konuştu.

Mehmet Aksu da ilk kez oy kullandığını belirterek, "Sabah ilk işim oy kullanmaya gitmekti. Ardından arkadaşlarımla plan yapmıştık ve onlarla buluştuk" değerlendirmesini yaptı.

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