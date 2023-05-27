28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanı seçimi için geri sayım başladı. İlk turda oy çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan seçimler için tüm seçmeler sandık başına gidiyor. Seçim esnasında oylarını kullanacak bazı vatandaşlardan bazıları oy zarfına yazı yazmanın ya da not bırakmanın oyları geçersiz kılıp kılmayacağını merak ediyor. "Oy zarfına yazı yazmak yasak mı? 2023 Seçimlerde oy kullanılacak zarfın içine not koymak yasak mı, cezası var mı?" sorusu ise en çok araştırılanlar arasında yerini alırken uzmanlar seçimlerde oy kullanacak vatandaşların uyması gerektiği kurallar ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…