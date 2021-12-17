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Oyak Renault üst yönetiminde bayrak değişimi

Kısa bir süre önce Fransız otomotiv üreticisi Renault Grubu'nun yüzde 100 iştiraki olarak yapılanan Renault Group Otomotiv A.Ş.’de CEO’luk görevine getirilen Hakan Doğu, Oyak Renault’nun da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı. Nisan 2018'den bu yana Oyak Renault'nun Genel Müdürlük görevini yürüten Antoine Aoun'un, bu yılın sonunda emekli olarak Renault Group’tan ayrılacağı öğrenildi. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne ise, Renault Group bünyesinde Slovenya Revoz Fabrikası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kaan Özkan'ın getirildiği açıklandı

Oyak Renault üst yönetiminde bayrak değişimi
HABERTURK.COM

Renault Grubu bünyesinde 2013 yılından itibaren farklı görevler üstlenen ve grubun Türkiye’ye yönelik “Yeni Atılım” planının koordinasyonunu yönetmek üzere yüzde 100 Renault Grubu iştiraki olarak yapılanan Renault Group Otomotiv A.Ş.’de CEO’luk görevine getirilen Hakan Doğu, Oyak Renault’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne de, 1992 yılından bu yana Oyak Renault bünyesinde lojistik yönetiminden Araç Fabrika Direktörlüğü’ne kadar çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak yine Renault Group bünyesinde Slovenya Revoz Fabrikası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kaan Özkan atandı.

Nisan 2018'den bu yana Oyak Renault'nun Genel Müdürlük görevini yürüten Antoine Aoun'un, bu yılın sonunda emekli olarak Renault Group’tan ayrılacağı öğrenildi.

16 Aralık 2021 tarihinde Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu’nda gerçekleşen değişikliklerle, daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten François Provost, Yönetim Kurulu’nda üye olarak görev yapmaya devam ederken, Ghislain Hugues Franck Himber ise Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.

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