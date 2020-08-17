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Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli? Öykü Karayel'in oynadığı dizi ve filmler

Öykü Karayel ve Can Bonomo, Bartu Küçükçağlayan ve Merve Özgüle çiftiyle birlikte tatil yapması sosyal medyada gündem konusu oldu. Peki Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli? Öykü Karayel'in oynadığı dizi ve filmler sizlerle...

Öykü Karayel

Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları magazinseverler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de sizler için oyuncu Öykü Karayel'in oynadığı dizi ve filmleri araştırdık...

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı.

İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamaktadır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

YılYapımRolNotlarTür
2011-2013Kuzey GüneyCemre Çayak TekinoğluBaşrolDizi
2014-2015Kara Para AşkİpekYardımcı rolDizi
2015BulantıAslıBaşrolFilm
2015TozAzra NaziriBaşrolFilm
2016Muhteşem Yüzyıl KösemDilruba SultanYardımcı rolDizi
2017-2018Kalp AtışıEylül ErdemBaşrolDizi
2017İşe Yarar Bir ŞeyCananBaşrolFilm
2018Put ŞeylereElifBaşrolFilm
2018-2019Muhteşem İkiliYağmur BulutBaşrolDizi
2019Jet SosyeteSinemKonuk oyuncu (45. bölüm)Dizi

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