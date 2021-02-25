Yemeden önce bir kez daha düşünün!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkÖyle bir etkisi var ki! Yemeden önce bir kez daha düşünün! - Haberler
ABONE OL

Bayat tavuk dönerdeki tehlikeye dikkat!

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, tavuk etlerinin çabuk bozulabilen ürünler olduğunu ve hayvansal ürünlerin yetiştirilmesinden sofraya gelene kadarki süreçte iyi muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Hamilelerin düşük yapmasına neden olan listeria bakterisinin yapılan araştırmalarda tavuk etinde çok miktarda görüldüğünü uyarısında bulunan Prof. Dr. Işıl Var, "Satılmayan tavuk döneri buzdolabı koşullarında saklasanız bile listeria, soğuk koşullarda yaşamaya ve üremeye devam ediyor" dedi

Öyle bir etkisi var ki! Yemeden önce bir kez daha düşünün! - Haberler
Yemeden önce bir kez daha düşünün!
0:00 / 0:00
DHA

Pandemiyle birlikte birçok meslek grubu gibi yemek sektörü de etkilendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda paket servisine geçilirken bazı dönercilerde kapanış saatine yakın kilolarca dönerin satılamadığı gözlendi. Kimi dönerci kalan dönerleri çalışanlarıyla paylaştığını, kimisi de dönerlerin ertesi güne kalmadığını iddia etti. Ancak akıllara `Kalan tavuk döner ertesi gün satılıyor mu?´ sorusu geldi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Işıl Var, gıda zehirlenmeleri denilince akıllara en çok hayvansal ürünlerin geldiğini belirtti ve tavuk etlerinin çabuk bozulan ürünler olduğunu söyledi.

"ÇOĞU BAKTERİ ETTE BOZULMA YAPMADAN İNSANLARI HASTA EDEBİLİYOR"

Prof. Dr. Işıl Var, hamileleri etkileyen ve düşük yapmasına neden olan, ayrıca bebeklerde menenjite neden olan listeria bakterisinin yanı sıra salmonella bakterisinin de yapılan araştırmalarla tavuk etlerinde çok miktarda görüldüğünü söyledi.

Salmonella bakterisinin tavuklardaki bir hastalık olduğunu ve gıda zehirlenmesine yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Işıl Var, "Hayvanların kendisinde olan bir hastalıktır. Hayvan eğer hastaysa, bu mikroplar da doğal olarak ete bulaşıyor. Tavuk etleri iyi korunup saklanmadığı takdirde bu bakteriler mutfaklarınıza kadar girmiş oluyor. Tavuk etlerinde görülen çoğu bakteri, bozulma yapmadan sizi hasta edebilecek potansiyele sahip. Sadece tavuk dönerlerde değil, evde bile et ürünü pişirdiğinizde tüketebileceğiniz kadarını yapın. Bir kez pişmiş bir ürünü birden fazla pişirip pişirip koyamazsınız, çünkü çapraz bulaşma dediğimiz problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

"HAMİLELERDE DÜŞÜK TEHLİKESİ YARATAN LİSTERİA SOĞUKTA DA ÜRÜYYOR"

Tavuk dönerlerin özellikle öğle saatlerinde seri şekilde dürüm yapılıp satıldığında pişmemiş etlerin de aralarına kaçabildiğini söyleyen Prof. Dr. Var, "Tavuk etinin çok iyi pişmesi lazım. Tavuk dönerlere baktığınızda üst kısımlarının pişmiş olduğunu görüyoruz ancak iç tarafı hiç irdelenmiyor. Az pişmiş etler söz konusu olduğunda bu mikroorganizmalar yeteri kadar ısıl işleme maruz kalmadığı için etin içerisinde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Satılmayan tavuk döneri buzdolabı koşullarında saklasanız bile hamilelerde düşüklere neden olan listeria bakterisinden kurtulamazsınız. Çünkü bu bakteriler soğuk koşullarda bile üremeye devam ediyor. Yani döneri çıkarttığımızda ertesi güne kadar yeniden ısıyla buluşana kadar bu mikroorganizmalar daha da çoğalıyor" diye konuştu.

Zehirlenme belirtilerinin bazı koşullarda üşütme belirtisiyle benzerlik gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Var, çoğu vatandaşın karın ağrısı çektiğini ancak soğuk havalardan dolayı üşüttüklerini zannettiğini bu nedenle de çoğu kişinin hastaneye gitmediğini aktardı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diş tedavisinde, cam bölme dönemi - Haberler
SAĞLIKDiş tedavisinde, cam bölme dönemi
MHRS randevu nasıl alınır? E-devlet MHRS randevu alma ekranı! MHRS'den covid-19 aşı uyarısı
SAĞLIKMHRS randevu nasıl alınır?
TARİH VERDİ| Son dakika: "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap
SAĞLIKTarih verdi! Maskeler ne zaman çıkacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
25 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKİşte en güncel Koronavirüs verileri
California'da Kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi
SAĞLIKCalifornia'da korkutan Kovid-19 iddiası
24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA: Bugünkü vaka sayısı kaç? 24 Şubat korona tablosu açıklandı! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: Köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı
SAĞLIKBakan Koca: Görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına ...
Ev karantinasında uyuz vakaları 2 buçuk kat arttı
SAĞLIKEv karantinasında uyuz vakaları 2 buçuk kat arttı