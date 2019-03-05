Oyna Kazan ipucu sorusu bugün tost ve ayran ikilisinden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 20:00’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 5 Mart saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 5 MART

13:00 yarışması için kopya geldi!

Kahvaltılar edildi mi? Tost ve ayran ikilisiyle meşhur olan yerler var mı önerebileceğiniz?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: BALIKESİR'İN İLÇELERİ SUSURLUK AYRANI - AYVALIK TOSTU

SUSURLUK AYRANI

Susurluk ayranı, Balıkesir'in Susurluk ilçesine özgü, yapımı ve tadı klasik ayrana göre farklılık gösteren Türk mutfağına ait bir çeşit yöresel içecektir. 1950'li yıllarda meşhur olmaya başlamıştır.

Susurluk ayranı, küçük bir elektrikli motor ile kabından çekilerek, ince bir boru yoluyla yüksekten tekrar kabına boşaltılır. Bu devirdaim sürecinde ayranın yağı, ayran üzerinde köpük oluşturur. Ayrıca tuz miktarı da daha azdır.

AYVALIK TOSTU

Ayvalık tostu, tadını büyükçe kesilen özel ekmeğinden alan bir yiyecek.

Tadını özel unundan almaktadır. Ekmeği fırından ayrıca alınabilir, bozulmaya karşı dayanıksızdır. Buzdolabında muhafaza edilmelidir. Genellikle sosis, sucuk, kaşar, turşu, mayonez, ketçap malzemeli karışık olanı tercih edilir, malzemesinin bol olması belirgin özelliklerindendir. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin bilinen yöresel bir ürünüdür.