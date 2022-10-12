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Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

Uzmanlar, oyunun heyecanından kaynaklanan adrenalin dalgalanmalarının ölümcül olabileceğini söyledi

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  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Video oyunu oynamak çocuklar için ölümcül olabilir. Avustralya, Sidney'deki Çocuklar için Kalp Merkezi'nden araştırmacılar, aksiyon dolu görevlerin, teşhis edilmemiş kalp sorunları olan çocuklarda hayatı tehdit eden aritmileri başlatabileceğini ortaya koydu. 
  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Daily Mail'de yer alan habere göre, araştırmacılar, video oyunları oynarken bilincini kaybeden 22 çocuğu inceledi. Oyun oynama heyecanından kaynaklanan adrenalin dalgalanmalarının sıklıkla teşhis edilmeyen kalp sorunları olan bazı gençler için ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, "Call of Duty" gibi aksiyon dolu oyunlara karşı ölümcül riskin yüksek olduğu ifade edildi. 
  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Araştırmacılar, video oyunları oynarken ani bilinç kaybı yaşayan 22 çocuğu inceledi ve çok oyunculu savaş oyunlarının en sık tetikleyici olduğunu, oyuncular arasında duygusal yüke neden olduğunu buldular.
  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Aritmiye bağlı kalp durmasının ardından ölen bazı çocuklar, daha sonra teşhis edildi ve hayatta kalan çocukların oynamaya devam ettikleri takdirde risk altında olduğu kaydedildi. 
  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Çalışmayı yöneten Claire Lawley, ebeveynleri oyun oynarken bayılma gibi herhangi bir uyarı işareti aramaya çağırdı. Lawley, "Video oyunları, aritmi rahatsızlıkları olan bazı çocuklar için ciddi bir risk oluşturabilir. 
  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Elektronik oyun oynarken aniden bilincini kaybeden çocuklar bir kalp uzmanı tarafından değerlendirilmelidir; çünkü bu ciddi bir kalp sorununun ilk işareti olabilir" dedi. 
  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Araştırmayı birlikte yazan Christian Turner ise oyun oynamanın bu riskleri taşıyanlar için artık 'güvenli bir faaliyet' olarak görülemeyeceğini söyledi.
  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Turner, "Bazı çocukların rekabetçi spor yaparken onları riske atabilecek kalp rahatsızlıkları olduğunu zaten biliyoruz ancak bazı hastaların video oyunları sırasında hayati tehlike arz eden bayılma yaşadığını öğrenince şok olduk" diye konuştu.
  • Oyun oynamak çocuklar için ölümcül olabilir

    Bu çalışmanın önemli bir keşif olduğunu kaydeden Turner, "Bu şartlar altında birisi bayılma nöbeti geçirdiğinde, kontrolden geçmenin ne kadar önemli olduğunu herkesin bilmesini sağlamalıyız" dedi. 

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