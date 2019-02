2 | 18

"SENİ KOKLADIĞIM İLK AN, SANKİ DÜN..."

"Doğduğun gün, seni kokladığım ilk an, sanki dün... Büyüyorsun kardeşim... Ben hiç istemesem de büyüyorsun ve ben sana hiç belli etmesem de hayranlıkla izliyorum bunu... Bu hayattaki yoldaşım, gardaşım, anamın babamın bana en güzel hediyesi... Varlığın başlı başına bir büyüyken, bir de büyüyorsun her sene bir yaş daha! Seni kokladığım ilk an, sanki dün... 25 sene önce bugün! Hülâsa, iyi ki doğdun, iki gözüm!"