Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Sosyal Komite üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Yaza merhaba' daveti önceki akşam bir otelde gerçekleştirildi. 200'ü aşkın seçkin konuğun katıldığı davette vakıf başkanı Timur Erk, konuklarla tek tek ilgilendi.



Fatih Ürek’in sahne aldığı geceye aralarında; Gül Ergi, Gülay Kamaz, Tuğba Melis Türk, Hasan yalnızoğlu, Nilgün Dumanlı, Esin Demirören, Arzu Kunt, Aslı Hünel, Petek Ertüre ve Wilma Elles gibi çok sayıda isim katıldı. Gecede vakfa destek verenlere plaket takdim edilirken, derneğe bağışlanan bir mücevher açık arttırma ile sahibini bularak derneğe yardımda bulunuldu. Gecede yapılan bağışlarla vakfın diyaliz merkezine diyaliz cihazı alınacağı bildirildi.



Oyuncu Hasan Yalnızoğlu, dizi setinden çıkarak eşofmanlarıyla davete katılırken konukların ilgi odağı oldu.



Vertigo hastalığı geçiren Aslı Hünel, aşırı baş dönmesine rağmen gelen ricaları kırmayarak, sahneye çıkıp iki şarkı seslendirdi.

