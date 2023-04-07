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Oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı. Oyuncu Özlem Balcı, genel seçimlerde MHP'den Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı oldu

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İHA
  • Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ'dan sonra bir ünlü isim daha siyasete atılmaya karar verdi. 

  • Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    'Seksenler' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterildi.
  • Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    Özlem Balcı, aslen Seydikemer doğumlu. Muğla bölgesindeki çok sayıda yerel radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, pek çok yapımda rol aldı.
  • Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    2006 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Makbule' karakteriyle televizyona adım attı. 2007-2008 yıllarında 'Doktorlar' dizisinde 'Aslı' karakterini canlandırdı.
  • Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    Aynı yıl 'Annem' dizisinde 'İstanbul', 'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'İnci', 'Hepsi1' dizisinde ise 'Özlem' karakterine hayat verdi.
  • Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    2010 yılında 'Umut Yolcuları' adlı dizide 'Deniz' karakterini, 2011 yılında 'Canan' dizisinde ise 'Elif Öğretmen'i canlandırdı. 'Ateşin Düştüğü Yer' filminde "Asiye", Siya Mem-u Zin filminde ise "Helin" karakterini canlandırdı.
  • Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    'Seksenler' dizisindeki 'Yıldız' rolüyle de geniş çevrelerce tanındı.
  • Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri

    Özlem Balcı ayrıca, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografik filmi ‘Reis’te Emine Erdoğan’ı canlandırdı.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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