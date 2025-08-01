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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile evleniyor - Son dakika magazin haberleri

        Oyuncu Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız evleniyor

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 13:20 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:04
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        Evleniyorlar
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        Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi aldı.

        Birlikte sık sık seyahat eden çift geçen günlerde İtalya'ya gitmişti. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, bugün de sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ndeydi.

        Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede sürpriz yaparak, evlilik teklifinde bulundu. Ardından kendisine "Evet" diyen oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.

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