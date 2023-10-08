Aslıhan Güner, Zübeyde Hanım'ın kabrini ziyaret etti

7 Şurada Paylaş!









CUMHURİYET’İN 100'ÜNCÜ YILINDA SİNEMASEVERLERE ANLAMLI BİR ARMAĞAN

“Bir kadın dünyayı değiştirebilir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatını anlatan 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminin hikâyesi, Osmanlı’nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik’te başlıyor ve Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreci yansıtıyor. Hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Zübeyde Hanım’ın savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken, ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini de beyazperdeye aktarıyor.

Nuri Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği 'Zübeyde, Analar ve Oğullar'ın ortak yapımcısı ise Alper Tosun. Tarihçi Ethem Koca, Kamil Yüceoral ve Tarih TV Baş Editörü Suat Kozluklu ile Prof. Dr. Necmi Ülker’in senaryosuna danışmanlık yaptığı, onlarca kaynaktan araştırılan bilgilerin Zeynep Güngör tarafından derlenmesi sonucu senaryosu İlber Tekinsoy tarafından yazılan filmi Cenk Yaz yönetti.

Aslıhan Güner’in ‘Zübeyde’ karakterine hayat verdiği filmde Alican Yücesoy ‘Mustafa Kemal’i canlandırdı. Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü gibi tanınmış oyuncular rol aldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hediye eden Zübeyde Hanım’ın ‘Sarı Paşa’sı ile yaşadığı çatışmaların, onun uğruna verdiği mücadelenin, dirayetinin ve cesaretinin anlatıldığı film, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında sinema severlere anlamlı bir armağan niteliği taşıyor.