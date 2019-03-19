BKM Mutfak'ın sinemaya, televizyona ve sahnelere yeni yetenekler kazandırmak için Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Akasya Kültür Sanat (AKS) ile birlikte kurduğu Oyunculuk Atölyeleri'nin ilk kursiyerleri mezun olarak sertifikalarını aldı. BKM Mutfak'ın akademik bir kimlik kazandığı ve Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğindeki 'Oyunculuk Atölyeleri'nin ilk kursiyerleri 10 hafta süren eğitimlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

'Temel Oyunculuk', 'Kamera Önü Oyunculuğu' ve ' Komedi Oyunculuğu' dallarında eğitim veren 'Oyunculuk Atölyeleri'nin kursiyerlerine sertifikalarını BKM Mutfak'ta düzenlenen törenle eğitmenlerinden Taner Rumeli, Bülent Çatar ve BKM Mutfak Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Abdullah Özgenç verdi.