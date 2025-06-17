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        Oyuncuyla futbolcu evlendi

        Oyuncu Elif Yılmaz ile futbolcu Batuhan Kör, 4 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Çift, Bursa'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:16
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        4 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan oyuncu Elif Yılmaz ile Vanspor'un futbolcusu Batuhan Kör ilişkilerini resmileştirdi. Çift, Batuhan Kör’ün memleketi Bursa’daki düğün töreniyle nikâh defterine imza attı. Doğa içinde, sade ama zarif bir konseptte düzenlenen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakınları ve arkadaşlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

        Elif Yılmaz Fransız dantelli, balık model bir gelinlik giyerken, Batuhan Kör klasik bir damatlığı tercih etti. Yılmaz’ın nikâh şahitliğini en yakın arkadaşı Harun Türkan, Kör’ün şahitliğini ise kuzeni Buket Köroğlu yaptı. Nikâhın kıyılmasının ardından gelin ve damat kendileri için özel bir anlam ifade eden, Sezen Aksu’nun 'Kutlama' şarkısı eşliğinde dans etti.

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        Elif Yılmaz, düğünün ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: Zaman içinde birbirimize âşık olmadık biz. Zaten tanıştığımızda kalbimiz çoktan anlaşmış gibiydi. Uzak mesafe, yoğunluk, stres; her şey oldu ama sevgimiz sabit kaldı. İlişkimiz boyunca sadece kalplerimiz değil, yollarımız da birçok şehirde kesişti. Hem Trabzon’un hem de Van’ın şampiyonluğunu yaşamak bize şunu gösterdi: Biz sadece bir çift değil, aynı zamanda bir takımız. Her mücadelede omuz omuza, her sevinçte kalp kalbeyiz.

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        #Elif Yılmaz
        #batuhan kör
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