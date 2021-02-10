Ziynet eşyaları ve otomobili çalınmıştı! Yakalandılar!

AA

İstanbul'da, alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Pendik’te bir adrese baskın düzenledi.

ÇALINAN OTOMOBİLE SAHTE PLAKA

AA'da yer alan habere göre adreste yapılan aramada, dizi oyuncusu Oya Okar’ın çalınıp sahte plaka takılan otomobili bulunurken, şüphelilere ait başka bir otomobilde ise yaklaşık 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Okar’ın çalınan ziynet eşyaları ve otomobiline el koyulurken, oto hırsızlık, uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Mutlu Yaşar A. (32) ile Ümit T.(29) gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin evin bahçesinde yürüdüğü anlar ve çaldıkları otomobil ile olay yerinden uzaklaşma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.