Oyunun Sonu filmi oyuncuları kimdir? Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2011 yılı çıkışlı gerilim türündeki film 2008 Finansal Krizi'nde yaşanan olayları anlatıyor.

OYUNUN SONU FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Kevin Spacey - Sam Rogers, Satış ve Ticaretten Sorumlu Yönetici.

Paul Bettany - Will Emerson, Ticaretten Sorumlu Yönetici.

Jeremy Irons - John Tuld, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Zachary Quinto - Peter Sullivan, Kıdemli Risk Analizcisi.

Penn Badgley - Seth Bregman, Risk Analizcisi.

Simon Baker - Jared Cohen, Sermaye Piyasalarından Sorumlu Yönetici.

Stanley Tucci - Eric Dale, Risk Yönetimi Bölümünün Eski Yöneticisi.

Demi Moore - Sarah Robertson, Risk Yönetimi Bölüm Başkanı.

OYUNUN SONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllardan 2008. Yer Wall Street. Hisseleri yerle bir olmak üzere olan bir yatırım bankasındayız. Tıpkı Lehmann Brothers gibi.

Bankanın üst düzey yöneticileri, çalışanları işten çıkartarak krizi erteleyen geçici çözümlerle günü kurtarırken, düzensizliğin daha fazla yürümeyeceği de gün yüzüne çıkıyor. Üst düzey yönetici kademesi şimdi ahlaki bir çıkmazın eşiğinde, zira kendilerine güvenerek yatırım yapan müşterileri durumdan haberdar etmeleri gerekiyor. Fakat bu durumun büyük oyuncuların hiç hoşuna gitmeyeceği aşikar...

Yönetmen J.C. Chandor'un ilk filminde 2008 finansal krizinin etkilerini 24 saat boyunca tek bir kuruluş üzerinden gözlemliyor.