Miguel de Cervantes'in ölümsüz eseri 'Don Kişot'tan Baba Sahne oyuncuları tarafından uyarlanan 'Don Kişot'um Ben', Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatro severlerle buluştu.

Başrollerini Ozan Güven ile Günay Karacaoğlu'nun paylaştığı, yan rollerde ise Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğlu, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu, Kamran Velicanov'un yer aldığı şarkılı, maskeli, kılık değiştirmeli, düellolu ve elbette yel değirmenli hikâyesi Eskişehirlilerin büyük beğenisini kazandı. Oyunla ilgili olarak klasik 'Don Kişot' hikâyesindeki yardımcı 'Sancho Panza' karakterinin bir kadın oyuncu tarafından yorumlandığı oyun, Ozan Güven'in 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönmesine neden oldu.

Ozan Güven; "Bu Festival çok anlamlı. Anadolu Üniversitesi'ni Uluslararası bir tiyatro festivali yaptığı için kutluyorum. Ayrıca festivalin anlamı da çok önemli. Oyunculuk eğitimine yeni bir boyut kazandırdı. Yeni metotların öğrenilmesini sağlayan bu festivalin önümüzdeki yıllarda devam edeceğini düşünüyorum ve destekliyorum" dedi. Günay Karacaoğlu festivalin önemini getirirken, yakın bir zamanda öğrencilerle söyleşi yapmak üzere Eskişehir'e tekrar geleceklerini belirtti.