Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un ilişkisi 'şiddet' iddialarıyla sona ermişti. Yaşanan olaylardan sonra uzun bir süredir ekran önünde yer almayan Güven'in model Gizem Yıldırım ile yeni bir birlikteliğe başladığı öne sürüldü.

Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; 45 yaşındaki oyuncu, Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi. Yıldırım, Ozan Güven'in paylaştığı bir tabloyu kendi hesabından yayınladı. Edinilen bilgiye göre bu tablo Güven'in yatak odasında bulunuyor.

Oyuncunun, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz olayından sonra gelebilecek olumsuz tepkiler nedeniyle yeni ilişkisini gizli tutmak istediği iddia edildi.

Öte yandan Deniz Bulutsuz, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.

Deniz Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi olmuştu.