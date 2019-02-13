Devre arası transfer döneminde 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve Alman ekibinin kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Ozan Kabak, Almanya'da kaosun içine düştü. Bundesliga'da son galibiyetini 15 Aralık 2018'de alabilen kırmızı-beyazlılar, 21. haftası geride kalan ligde 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

2017'den bu yana Stuttgart'da görev yapan ve kadro mühendisi olarak tanınan sportif direktör Michael Reschke ile yollar ayrılırken yerine eski futbolcu Thomas Hitzlsperger getirildi. Görevine son verilen Reschke, Ozan Kabak'ı transfer eden isim olarak biliniyordu.

Bayern Münih'in kadro mühendisi olarak tanımlanan Reschke, 18 aylık görev süresinde Stuttgart'la transfer piyasasında aktif bir rol almıştı. Sezona büyük beklentilerle giren Stuttgart'ta yedi maç sonrasında Tayfun Korkut'la yollar ayrılırken yerine Markus Weinzierl getirilmişti.

HITZLSPERGER İLK KEZ

2013'te aktif futbolculuk kariyerine son veren ve yıllardır kupa maçlarında ve Almanya Milli Takımı'nın mücadelelerinde yorumculuk yapıyordu. Weinzierl ile 14 lig maçında sadece 10 maç toplayabilen Stuttgart'ta teknik direktör değişikliğine gidilmesi de bekleniyor.

Stuttgart'la ilk maçına Bayern Münih deplasmanında çıkan Ozan 90 dakika sahada kaldı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Ozan, Freiburg ve Fortuna Düsseldorf karşılaşmalarında da 90 dakika görev yapmış, bu mücadelelerde birer sarı kart gördü. Stuttgart, Freiburg'la 2-2 berabere kalırken Fortuna Düsseldorf deplasmanından ise 3-0'lık mağlubiyetle döndü.