        Haberler Spor Futbol Almanya Ozan Kabak, Bundesliga'da ayın futbolcusu ödülüne aday - Futbol Haberleri

        Ozan Kabak, Bundesliga'da ayın futbolcusu ödülüne aday

        Alman ekibi Hoffenheim'daki performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Ozan Kabak, ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Ozan Kabak, ayın futbolcusu ödülüne aday!

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da top koşturan 25 yaşındaki defans oyuncusu Ozan Kabak, ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

        25 yaşındaki milli savunmacı, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

        BU SEZON GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

        Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla 16 maçta görev aldı. Milli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

