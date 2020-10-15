Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, yükselişiyle dikkat çekiyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; geçtiğimiz sezon en fazla gole katkı verdiği dönemi yaşayan Ozan, bu sezon da çıkışını sürdürüyor.

Şenol Güneş'in kaptanlık görevine getirdiği Ozan, Uluslar Ligi'nde oynanan Rusya ile Sırbistan maçlarında ve Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı. Hırsı ve çalışkanlığıyla göz dolduran oyuncu, Almanya ve Sırbistan ağlarına birer gol göndererek performansını süsledi.

Genç yaşına rağmen 53 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan, en fazla milli olan oyuncular sıralamasında üst sıralara yaklaşıyor.

Şenol Güneş, Almanya maçının ardından, "Ben Ozan Tufan'ın çok daha üstüne koyacağını düşünüyorum, oynadıkça üzerine koyacak, yeter ki kendini yeterli görmesin. Oynadıkça açılan bir oyuncu" şeklindeki sözleriyle Ozan Tufan'a duyduğu güveni anlattı.

Fenerbahçe'de ligin ilk haftasında Rizespor maçında yedek soyunan başarılı orta saha, sonraki 3 maçta formayı kaptı ve 11'in değişmezi oldu. Hem Milli Takım'da hem Fenerbahçe'de sürekli dikine futbolla kaleye gitmeye çalışan oyuncu iki kulvarda da farkını hissettirdi. Sarı-lacivertli takımdaki ilk yıllarında eleştiri oklarının hedefi haline gelse de son dönemdeki formuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamayı başardı.

25 yaşındaki oyuncuyu Avrupa'dan önemli kulüplerin takip ettiği belirtiliyor. Ozan'ın başarılı performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda ciddi bir bonservis bedeliyle Avrupa'nın yolunu tutması bekleniyor.