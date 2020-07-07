Süper Lig'in 31. dakikasında Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak 3.'lük yarışında yara alan Fenerbahçe'de mücadelenin 20. dakikasında stopere geçen Ozan Tufan maç sonunda açıklamalar yaptı. Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Bugün stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle değil, o mevkide Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, ben de geçtim. Fenerbahçe için ben her şeyi yaparım. İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem."

"Herkes konsantre ama sahaya çıkınca bir problem çıkıyor herkeste, o da tüm takımı etkiliyor, belli bir dakikadan sonra açılabiliyoruz. Son haftalarda bir form düşüklüğü var, umarım sonraki haftalarda form düşüklüğünü giderebiliriz."