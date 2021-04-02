Rojin Haspolat, nikah sonrasında düğünlerine ait yeni fotoğraflar paylaştı. Ardından bir mesaj da yayınlayan Haspolat şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzun zamandır heyecanını yaşadık, aylarca hayalini kurduk ve kendimize bir başlangıç seçtik. Her zaman olduğu gibi, bu gün de yanımızda olan baştacı ailelerimiz, güzel dostlarımız, bu günümüze şahitlik ederek bize onur veren Sayın Ali Koç, Sayın Nihat Özdemir, Sayın Mehmet Akif Üstündağ, Sayın Emre Belözoğlu ve Sayın Ethem Sancak beyefendilere sonsuz teşekkür ederiz. Ozan'a teşekkür ederim, beni böylesine güzel sevdiği için. Senin kalbini en iyi bilen biri olarak, çok şanslıyım! İyi ki sen!"