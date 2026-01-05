Habertürk
        Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan: Son gülüşü olur

        Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan: Son gülüşü olur

        Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan; "Ozan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayamaz. Eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur" dedi

        Giriş: 05.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:33
        "Son gülüşü olur"
        Ozan Tufan ile Rojin Tufan, 2021'de hayatlarını birleştirmişti. Çiftin, bir yıl sonra da Aren Kuzey adını verdiklerini çocukları dünyaya gelmişti.

        Rojin Tufan, katıldığı bir programda kıskançlıkla ilgili soruları cevapladı. Rojin Tufan, "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi: Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur.

