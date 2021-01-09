Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; devre arası transfer döneminde ismi Avrupa takımlarıyla anılan Ozan Tufan, savunmadaki başarısını hücum alanına da taşıyor.

Bursaspor'dan sarı-lacivertli takıma '6 numara' olarak katılan Ozan, ilerleyen süreçte kendini geliştirip '8 numara'ya dönüştü. Savunmada güçlü fiziğiyle başarılı bir performans gösteren Ozan, özellikle geçen sezondan itibaren bambaşka bir görüntü sergiliyor.

2018/2019 sezonunun 2. yarısında Sergen Yalçın'ın yönettiği Alanyaspor'un forması giyen Ozan burada kendini toparladı. Geçen sezon Fenerbahçe'ye dönerken Ersun Yanal'ın değişmezleri arasına girdi. Topu ileriye taşıma konusunda kendini geliştiren orta saha oyuncusu, bunun meyvelerini gol ve asist olarak almaya başladı. 2015/2016 sezonundan geçen sezonun başına kadar toplam 5 gol ve 5 asistlik katkı veren Ozan, geçen sezon bu rakamların toplamını aşarak 33 maçta 6 gol ve 5 asistle dönüşümünü herkese gösterdi.

Bu sezon da kaldığı yerden devam eden Ozan, Erol Bulut tarafından 10 numara pozisyonunda dahi oynatıldı. Ligde 15 maçta forma giyen Ozan, son olarak Alanyaspor maçında 2 asist yaptı. Şimdiden 4 gol ve 5 asiste ulaştı. Fenerbahçe, onun gole katkı yaptığı 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli formayla ilk sezonlarında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ozan Tufan, yaşadığı gelişimle günümüz futbolunda aranan 'modern orta saha' tanımına uyan istikrarlı bir futbolcu haline geldi.

2023'e kadar sarı-lacivertli takımla kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

GEÇEN SEZONLAR

2012-2013 - 1 maç (Bursaspor)

2013-2014 - 8 maç (Bursaspor)

2014-2015 - 32 maç - 3 gol (Bursaspor)

2015-2016 - 26 maç - 1 asist (Fenerbahçe)

2016-2017 - 22 maç - 3 gol - 2 asist (Fenerbahçe)

2017-2018 - 9 maç - 3 gol - 1 asist (Fenerbahçe)

2018-2019 - 17 maç (Alanyaspor)

2019-2020 - 33 maç - 6 gol - 6 asist (Fenerbahçe)

MİLLİ TAKIM'DA DA KENDİNİ GÖSTERDİ

Şenol Güneş'in kaptanlık görevine getirdiği Ozan, Uluslar Ligi'nde hırsı ve çalışkanlığıyla göz doldurdu. Ekim 2020'de oynanan Almanya ve Sırbistan ağlarına birer gol göndererek performansını süsledi.

Genç yaşına rağmen 55 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan, en fazla milli olan oyuncular sıralamasında üst sıralara yaklaşıyor.

Şenol Güneş, Almanya maçının ardından, "Ben Ozan Tufan'ın çok daha üstüne koyacağını düşünüyorum, oynadıkça üzerine koyacak, yeter ki kendini yeterli görmesin. Oynadıkça açılan bir oyuncu" şeklindeki sözleriyle Ozan Tufan'a duyduğu güveni anlattı.