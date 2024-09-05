Özata Denizcilik için gong çaldı! Özata Denizcilik kişi başı kaç lot verdi?
Özata Denizcilik için gong çaldı ve şirket bugün itibarıyla halka arz oldu. 618 bin 855 yatırımcının katıldığı halka arzda kişi başı 11 lot verildi. 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan firma 13 milyondan fazla lot dağıttı. İşte, Özata Denizcilik halka arz detayları...
Özata Denizcilik için gong çaldı ve şirket borsada işlem görmeye başladı. Halka arzına 600 binden fazla kişinin katıldığı Özata Denizcilik, kişi başına 11 lot verdi. 'OZATD' kodu ile borsada yerini alan firma toplamda 13 milyon 350 bin lot dağıttı. İşte, Özata Denizcilik halka arz sonuçları...
ÖZATA DENİZCİLİK İÇİN GONG ÇALDI!
Firma için gong çaldı ve 5 Eylül itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı.
ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI
Özata Denizcilik'te yatırımcıya kişi başı 1155 TL değerinde 11 lot düştü. Firmanın halka arzına 618 bin 855 kişi katıldı.
ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?
Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.
ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 40-45 Finansman giderlerinin azaltılması.
Yüzde 20-25 Üst yapı ve alt yapı yatırımları.
Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı.
Yüzde 15-20 İşletme sermayesi.
ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Özata Denizcilik 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 18.71 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ancak firma katılım endeksine uygun.