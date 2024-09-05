Özata Denizcilik için gong çaldı ve şirket borsada işlem görmeye başladı. Halka arzına 600 binden fazla kişinin katıldığı Özata Denizcilik, kişi başına 11 lot verdi. 'OZATD' kodu ile borsada yerini alan firma toplamda 13 milyon 350 bin lot dağıttı. İşte, Özata Denizcilik halka arz sonuçları...