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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'e vize şoku - Magazin haberleri
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Özcan Deniz'e vize şoku

Özcan Deniz'in, 2 Aralık'ta Berlin'de gerçekleşmesi beklenen konseri ünlü şarkıcının orkestra ekibinin vize başvuruları sonuçlanmaması sebebiyle 27 Nisan 2023 tarihine ertelendiği duyuruldu

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'e vize şoku - Magazin haberleri
Vize şoku
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HABERTURK.COM

Özcan Deniz, 2 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de konser vermeye hazırlanıyordu. Ünlü şarkıcı ile orkestra ekibi vize başvurusunda bulunmuştu. Ancak Deniz'in orkestra ekibinin geç başvuruda bulunmaları nedeniyle altı haftadır olumlu ya da olumsuz bir sonuç alamadıkları öğrenildi.

2023'E ERTELENDİ

Bunun üzerine Özcan Deniz, konserini ertelemek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcının yapım şirketi tarafından, "Bilgilendirme" başlıklı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sevgili Özcan Deniz hayranları; 02.12.2022 günü Berlin'deki konserimiz için yaklaşık altı haftadır vize başvurusu sonucunu beklemekteyiz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz sonuç alınamadığı için konserimizi 27.04.2023 tarihine ertelemek zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz. Anlayışınız için sonsuz teşekkürler. Görüşmek dileğiyle...

OLAYLI BOŞANMA

Öte yandan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı.

Şiddet davasından beraat eden Deniz, daha sonra oğlunun velayetini alabilmek için soluğu mahkemede almıştı. Mahkeme, çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar vermişti.

YENİ AŞK

Özcan Deniz, Aktan ile ayrılığının ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdilerde mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor.

Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram

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