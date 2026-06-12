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        Haberler Magazin Özcan Deniz'le eşi Samar Dadgar'ın Ayvalık kaçamağı

        Özcan Deniz'in eşi eşi Samar Dadgar: Aşkımız tazelendi

        Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile Ayvalık'ta tatil yapıyor. Dadgar, "Yoğunlukların arasında tatile çıktık. Aşkımız tazelendi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        "Aşkımız tazelendi"

        Özcan Deniz, 2023 yılında modacı Samar Dadgar'la hayatını birleştirmişti. Çift, yaz sezonunu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde açtı.

        "AŞKIMIZ TAZELENDİ"

        Dadgar, eşiyle tatil pozlarını, "Uzun zaman yoğunlukların arasında ilk defa baş başa tatile geldik ve o kadar güzel geçti ki. Ayvalık tam bir yaz kasabasıydı. İyot ve yosun kokusu, hafif meltemi, ılık rüzgârı, taş sokakları… Her şey masal gibiydi. Üstelik bana hiç beklemediğim, filmlerde olur sandığım kadar güzel bir sürpriz yaptı. Ruhumuz dinlendi, aşkımız tazelendi. Sokaklarda amaçsızca kaybolduk, acele etmeden yürüdük. Sadece denizin kokusunu içimize çekip anın tadını çıkardık. Akşamları yıldızların altında sahilde oturduk, uzun uzun konuştuk, güldük. Bazen insanın ihtiyacı olan şey sadece biraz yavaşlamak ve sevdiği insanla aynı manzaraya bakmakmış" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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