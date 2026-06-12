Özcan Deniz, 2023 yılında modacı Samar Dadgar'la hayatını birleştirmişti. Çift, yaz sezonunu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde açtı.

"AŞKIMIZ TAZELENDİ"

Dadgar, eşiyle tatil pozlarını, "Uzun zaman yoğunlukların arasında ilk defa baş başa tatile geldik ve o kadar güzel geçti ki. Ayvalık tam bir yaz kasabasıydı. İyot ve yosun kokusu, hafif meltemi, ılık rüzgârı, taş sokakları… Her şey masal gibiydi. Üstelik bana hiç beklemediğim, filmlerde olur sandığım kadar güzel bir sürpriz yaptı. Ruhumuz dinlendi, aşkımız tazelendi. Sokaklarda amaçsızca kaybolduk, acele etmeden yürüdük. Sadece denizin kokusunu içimize çekip anın tadını çıkardık. Akşamları yıldızların altında sahilde oturduk, uzun uzun konuştuk, güldük. Bazen insanın ihtiyacı olan şey sadece biraz yavaşlamak ve sevdiği insanla aynı manzaraya bakmakmış" notuyla takipçileriyle paylaştı.