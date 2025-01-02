Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özcan Deniz, yeni yıla Kıbrıslı sevenleriyle birlikte girdi.

Bir ara sahneye çocukları davet eden Özcan Deniz, onlarla birlikte dans etti. Sahneye oğlu Kuzey'i de davet eden Özcan Deniz'in oğluyla eğlenceli anları objektiflere yansıdı.