Özcan Deniz sahnede oğlu ile dans etti
Yeni yıla Kıbrıs'ta sevenleriyle giren Özcan Deniz, sahnede oğlu Kuzey ile dans edip eğlenceli anlar yaşadı
Giriş: 02.01.2025 - 08:41 Güncelleme: 02.01.2025 - 08:41
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özcan Deniz, yeni yıla Kıbrıslı sevenleriyle birlikte girdi.
Bir ara sahneye çocukları davet eden Özcan Deniz, onlarla birlikte dans etti. Sahneye oğlu Kuzey'i de davet eden Özcan Deniz'in oğluyla eğlenceli anları objektiflere yansıdı.
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