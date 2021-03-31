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Özdebir 1222 TYT sınavı soru ve cevapları! Özdebir TYT AYT 4. deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özdebir TYT-AYT deneme sınav soru ve cevapları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Özdebir 4. TYT-AYT deneme sınavı (1222) sınavı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Özdebir 1222 TYT sınavı soru ve cevapları! Özdebir TYT AYT 4. deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özdebir Yayınları TYT ve AYT 4. deneme sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla 26-27-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşmişti. Özdebir 122 sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Özdebir TYT ve AYT 4. deneme sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ÖZDEBİR 1222 TYT CEVAP ANAHTARI

26-27 Mart 2021 Özdebir 1222 Cevap Anahtarı TYT-AYT. Özdebir 26-27 Mart 2021 TYT-AYT 4. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı paylaşıldı.

ÖZDEBİR 1222 TYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili henüz Özdebir Yayınlarından açıklama gelmedi. Özdebir TYT-AYT 4. deneme (1222) sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.


ÖZDEBİR DENEME SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile
Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile “Sınav Sonuçları” modülünden erişebilirler.
Türkiye Genelinde uygulanan sınavlarımızın kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir. Daha önce alınan sonuçlar, adayın genel sıralama içinde yerini göstermede ölçü olamaz. Bunun nedeni de sınavın uygulandığı tarihin 3. gününden itibaren okuması yapılan optik cevap kağıdı verilerinin sisteme girilmeye başlanmasıdır.
Kurumlar: Sonuç Açıklama Sistemimizden Kurum Sınıf, Kurum Şube, Kurum Sınav Geneli, Kurum-Sınav Karşılaştırma, Kurum İl-İlçe… Raporlarını alabilmekte;

Ayrıntılı değerlendirmeleri olanaklı kılan aşağıdaki tablo-grafik-liste vb. verilere ulaşabilmektedir.

ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile
Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamamaı durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; “Online İşlem Merkezi” Modülü’nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler. (“Online İşlem Merkezi”nde yeni kayıt oluşturma Kurumsal Kimlik Bilgileri ile yapılır ve Kurumumuzca onaylanması durumunda sipariş sistemine erişim sağlanır.)

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