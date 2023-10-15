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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da bakım evinde üzücü olay! Özel bakımevi sakini öldü, 5'i tedavide!

        Hastaneye kaldırılan 6 özel bakımevi sakininden 1'i öldü!

        Samsun'da, özel bir bakımevinde kalan 6 kişi, ishal ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bakımevi sakinlerinden Nezire Kesim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:01
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        Özel bakımevi sakini öldü, 5'i tedavide!
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan özel bir bakımevinde kalan Nezire Kesim (50), Necati Ç. (44), Şeref Ö. (61), İdris Ç. (54), Gürcan C. (47) ve İbrahim B. (57), ishal ve kusma şikâyetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İHA'nın haberine göre, zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişiden Nezire Kesim, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavileri süren diğer bakımevi sakinlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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