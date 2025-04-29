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        Özel'den Esila Ayık açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. Özel, Esila Ayık'ın sağlık sorunlarına ilişkin, "Birtakım rahatsızlıkları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimiyle hem kendisiyle yaptığımız görüşmede, kendisi de bazı haberlerin biraz fazla kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu işaret ediyor." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:31
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        Özel'den Esila Ayık açıklaması
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        Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde Gezi Parkı davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in yanı sıra tutuklu Esila Ayık ile görüştüğünü söyledi.

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ile bu ziyareti gerçekleştirdiğini anlatan Özel, "Gezi barışçıl bir şekilde bitsin diye gayret sarf etmiş, çatışma olmasın diye, kimsenin canı yanmasın diye mücadele etmiş arkadaşlarımızı içeride tutuyorlar." dedi.

        Özel, Esila Ayık'ın sağlık sorunlarına ilişkin, "Birtakım rahatsızlıkları kamuoyuna yansıdı. Hem cezaevi yönetimiyle hem kendisiyle yaptığımız görüşmede, kendisi de bazı haberlerin biraz fazla kamuoyunda abartılarak ele alınmasından ve ortaya çıkan infial durumundan rahatsız olduğunu işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Ayık'ın ailesinin ekonomik durumunun kötü olduğunu söyleyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hasta, her geçirdiği günün sıkıntılı olduğu bu arkadaşımızın bir an önce serbest kalmasını bekliyoruz. Elbette serbest kalacak." diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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