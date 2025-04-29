Özel'den Saymaz'a ev ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsinde olan gazeteci İsmail Saymaz'ı evinde ziyaret etti.
Gazeteci İsmail Saymaz, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun başladığı ve gözaltına alındığı saatlerde, 19 Mart sabahı evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alınmıştı.
Saymaz'ın Gezi eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.
ÖZGÜR ÖZEL SAYMAZ'I ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'da Zafer Partis Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duruşmasını takip ettikten sonra, Şişli'de yoğun bakımda olan DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in bulunduğu hastaneyi ziyaret ederek bilgi aldı.
Ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki tutukluları ziyaret eden Özel, 42 gündür ev hapsinde olan İsmail Saymaz'ı da evinde ziyaret etti.