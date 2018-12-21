Özel güvenlik 79. temel eğitimi sınav sonuçları erişime açıkldı. Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ÖGG sınav sonuçlarına itiraz edilebilecek. İşte ÖGG sınavı sonuçları

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI İTİRAZ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:



a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



c) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.



d) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.



e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.



f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.



h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.



ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.



j) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.



k) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma

Özel Güvenlik Görevlisi

Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.

Türkiye'de özel güvenlik

Türkiye'de 514 şirket, 324 okulda özel güvenlik hizmeti için eğitim vermektedir. Sektörde 200 bin kişi çalışmaktadır.

Özel güvenlik şirketleri ve teşkilatlar 2495 (eski) ve 5188 (yeni) sayılı kanuna göre kurulmuşlardır. Güvenlik şirketleri, güvenlik ve teknoloji hizmeti vermektedir . İsteyen kişilere gerekli mercilerden alınan izinler doğrultusunda koruma hizmeti sunmaktadırlar.

Bu yapılanmadan farklı olarak body-guardlar, özel dedektiflik ve diğer özel hizmetlerde bulunmaktadır.

Özel güvenlik görevlileri ve şirketleri çeşitli meslek dernekleri ve birlikleri kurmuşlardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu (TOGF)

Özel Güvenlik Federasyonu

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD)

Akdeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği (AGEHİD)

Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği (ÖGSİAD)

Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği (ÖGHİD)

Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED)

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