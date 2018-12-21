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Özel güvenlik 79. temel eğitimi sınav sonuçları erişime açıkldı. Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ÖGG sınav sonuçlarına itiraz edilebilecek. İşte ÖGG sınavı sonuçları
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI İTİRAZ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Özel Güvenlik Görevlisi
Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.
Türkiye'de özel güvenlik
Türkiye'de 514 şirket, 324 okulda özel güvenlik hizmeti için eğitim vermektedir. Sektörde 200 bin kişi çalışmaktadır.
Özel güvenlik şirketleri ve teşkilatlar 2495 (eski) ve 5188 (yeni) sayılı kanuna göre kurulmuşlardır. Güvenlik şirketleri, güvenlik ve teknoloji hizmeti vermektedir . İsteyen kişilere gerekli mercilerden alınan izinler doğrultusunda koruma hizmeti sunmaktadırlar.
Bu yapılanmadan farklı olarak body-guardlar, özel dedektiflik ve diğer özel hizmetlerde bulunmaktadır.
Özel güvenlik görevlileri ve şirketleri çeşitli meslek dernekleri ve birlikleri kurmuşlardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu (TOGF)
Özel Güvenlik Federasyonu
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD)
Akdeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği (AGEHİD)
Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği (ÖGSİAD)
Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği (ÖGHİD)
Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED)
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