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        Haberler Bilgi Gündem Özel Güvenlik Görevlisi 114. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Özel Güvenlik Görevlisi 114. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman?

        Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, ÖGG sınavının yapılacağı tarihi gündemine aldı. Genel olarak yılda 6 kez yapılan Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı tarihi belli oldu. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman?" İşte Özel Güvenlik Görevlisi sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 23:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:55
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        1

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ÖGG 114. dönem sınav takvimini duyurdu. ÖGG sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman? 114. dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi...

        2

        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek.

        3

        ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        ÖGG sınav giriş belgesi 20-24 Mart tarihleri arasında erişime sunulacak.

        4

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

        114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta açıklanacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.

        5

        ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025

        115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

        116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

        117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

        118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

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