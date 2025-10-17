Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Özel Güvenlik Görevlisi 117. dönem sınav tarihi: Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Özel Güvenlik Görevlisi 117. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım başladı. ÖGG sınavına sayılı günler kala sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Silahlı sınava girecek adaylar, 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi için 150 dakika, silahsız sınava girecek olanlar için ise 100 genel soru için 120 dakika süre verilecek. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi...

        Giriş: 17.10.2025 - 23:46 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:14
        1

        ÖGG sınavı için bekleyiş başladı. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulurken, her bir sorunun değeri 1 puan olarak belirlenmiştir. Sınav için bekleyiş sürerken, 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavının uygulanacağı tarih adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte detaylar...

        2

        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.

        3

        ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA?

        Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soruya 120 dakika süre tanınacak.

        4

        ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖGG sınav soru ve cevapları 21 Ekim yayımlanması, adayların ise 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında sorulara itirazda bulunabilmesi planlanıyor.

        5

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Kasım'da açıklanacak.

        10 – 12 Kasım 2025 tarihleri arasında ise adayların sonuçlara itiraz edebileceği, bu itirazların sonuçlarının 13 Kasım 2025’te ilan edileceği bildirildi. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

