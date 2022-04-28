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Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyerek sınava giren binlerce aday 97. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı sorusunu araştırmaya başladı. 24 Ekim'de sınavda ter döken adaylar gözünü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

97. dönem Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitim Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak isteyen binlerce aday geri sayımı sürdürüyor. Peki Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarih 13 Mayıs 2022 olarak bekleniyor...

ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

2022 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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