Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı

Antalya'da ayrıldığı kız arkadaşını evinde bulamayan ve binanın çevresinden ayrılmayan Mehmet Y. (25), şikayet üzerine gelen polis ekiplerinin müdahale edeceğini sırada tabanca ile karnına ateş etti. Yaralanan Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi 3752 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Mehmet Y., bir hafta önce ayrıldığı kız arkadaşının oturduğu binaya geldi. VATANDAŞLAR POLİSE ŞİKAYET ETTİ Arkadaşının evde olmadığını öğrenen Y., apartmanın önünde beklemeye başladı. Kız arkadaşına telefon ile ulaşmaya çalışan ve Kaş ilçesinde tatilde olduğunu öğrenen Mehmet Y., kente gelmesini istedi. REKLAM

Ancak olumsuz yanıt alan ve telefonda bağırarak konuşan Mehmet Y., yanında taşıdığı tabanca ile apartmanın çevresinde dolaşmaya başladı. Y.'nin tabanca ile apartmanda bağırmasından rahatsız olan binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.