Özel harekatçıdan akaryakıt istasyonu çalışanına tekme ve yumruğa soruşturma
Çankırı'da özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir polis, istasyon çalışanını yerde tekmeledi. Valilik, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Çankırı'da il merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda 3 Ekim Perşembe günü saat 09.15 sıralarında özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü.
İş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir özel harekat polisinin, C.A.C.'yi yerde tekmelediği ve sürükleyerek kapıdan çıkarmaya çalıştığı görüldü.
Valilik olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda özel harekat polisleri ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.