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        Haberler Gündem Politika Özel, İmamoğlu ve Yavaş Filenin Sultanları'nı izledi | Son dakika haberleri

        Özel, İmamoğlu ve Yavaş Filenin Sultanları'nı izledi

        CHP lideri Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Filenin Sultanları'nı tribünden takip etti. 2036 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'de yapılması için bir dizi görüşme yapacakları öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:29
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        Özel, İmamoğlu ve Yavaş Filenin Sultanları'nı izledi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları'nı salondan destekledi.

        Fransa'da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları çeyrek final karşılaşmasında Çin ile karşılaştı.

        Karşılaşmayı CHP lideri Özgür Özel ile birlikte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da tribünden izledi.

        2036 İSTANBUL İÇİN

        2036 Yaz Olimpiyatları'nın ev sahibi şehri 2026 veya 2027'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanması bekleniyor.

        2036 Yaz Olimpiyatları'nda ev sahipliği yapma talepleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yapılmasını talep etmişti.

        Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın 2036 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'de yapılması için bir dizi görüşme ve inceleme yapacağı öğrenildi.

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