Özel, İmamoğlu ve Yavaş Filenin Sultanları'nı izledi CHP lideri Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Filenin Sultanları'nı tribünden takip etti. 2036 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'de yapılması için bir dizi görüşme yapacakları öğrenildi

Habertürk Giriş: 06.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:29 facebook

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