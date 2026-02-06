Habertürk
        Özel, Muğla'da temel atma törenine katıldı | Son dakika haberleri

        Özel, Muğla'da temel atma törenine katıldı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da yapılacak yatırımların temel atma törenine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 23:24 Güncelleme: 06.02.2026 - 23:26
        Özel, Muğla'da temel atma törenine katıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, 6 Şubat 2023teki depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla geldiği kentte Malatya Deprem Şehitliğini ziyaret etti.

        Daha sonra Nikah Sarayında depremde hayatını kaybedenler için anma ve mevlid programı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırımların temel atma törenine katılan Özel, buradaki konuşmasında, depremlerden etkilenen illere yardım eden tüm belediyelere teşekkür etti.

        Deprem bölgesinde siyaset yapılmasının uygun olmadığını belirten Özel, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin depremde yaptığı yardımları anlattı.

        Özel, deprem bölgesindeki mücbir sebep uygulamasının tekrar uygulamaya alınmasını istedi.

        Özelin konuşmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan, Arapgir, Arguvan ve Doğanşehir ilçelerinde yapılacak yatırımların temeli temsili butona basılarak atıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

