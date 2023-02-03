Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, özel okul öğretmenlerinin SGK primindeki işveren katkı paylarının geçici süre devlet tarafından karşılanmasını talep ettiklerini bildirdi

Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığınca 2023'te özel okullar için belirlenen yüzde 65'lik fiyat artış oranı ve sektörün durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu oranın sektörel sürdürülebilirlik açısından yeterli olmadığını belirten Öztürk, "En azından 2-3 bin civarında okulun kapanacağını öngörüyoruz. Bu şartlar altında bu ekonomik dalgalanmaya karşı koyamayacak, bunu sürdüremeyecek diye düşünüyoruz. Bununla beraber öğretmen yani istihdam kaybımız ve 200 binler civarında öğrenci kaybımız olur diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin özel okullardan devlet okuluna geçişinin tek sebebinin fiyat artırımı olmadığını belirten Öztürk, "Okulların kapanmasından kaynaklı bir kaçış söz konusu. Öte yandan da velinin ekonomik seviyesinin aşağılara inmiş olmasından sebepli de özel okullardan resmi okullara gidiş var." ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM, OKUL FİYATINI AŞAĞI ÇEKMEK DEĞİL"

Özel okullardan ayrılan öğretmen sayısının yaklaşık 20 bin olduğunu, 1,5 milyon olan öğrenci mevcudunun ise 1 milyon 250 binlere düştüğünü belirten Öztürk, "Ama bunu okulların fiyatlarını aşağı çekerek çözemezsiniz. Bizim kastettiğimiz bu. Siz okulların fiyatlarını aşağı çekerseniz bu, okul yaşamını sürdüremez. Maliyet artışları ortada. Okul geçici bir süre kalitesini düşürse de bunun devamlılığı ve sürdürülebilirliği mümkün olmayacaktır. Siz bir okulun velisi olmamasını ister misiniz? Öğrenci olmayınca okulun bir anlamı yok ki" dedi.

"KATMA DEĞER YARATIP VERGİ VERİYORUZ"

Öztürk, bir öğrencinin devlet okuluna maliyetini yaklaşık 20-30 bin lira olarak hesapladıklarını, bunun içerisinde yatırım kalemlerinin yer almadığını ifade etti.

Zafer Öztürk, özel okulların maliyet artışları için bekledikleri desteğe ilişkin şunları söyledi: "Bu işin iki ayağı var. Biri veliye yapılacak destekler, en azından devlet, öğrencinin kendisine maliyeti oranında destek yapabilir. Çünkü bu öğrenciler devlete gidecek. Bunlar, derslik olarak, öğretmen olarak devlete karşılaması gereken bazı sorumluluklar yükleyecek. Biz devletin yapmak durumunda olduğu bu işleyişi kendi üzerimize almışız. İstihdam sağlıyoruz, devletin okutmakla yükümlü olduğu öğrencileri okutuyoruz ve bunun üzerinden katma değer yaratıp vergi veriyoruz. Diyoruz ki 'Maliyet 20-30 bin lira ise bize en azından 10 bin lira destek verilsin.' Bu, özellikle daha küçük kurumlarımız ve Anadolu'daki okullarımız için çok ciddi anlamda bir katkı sağlayacak."

"KGF DÜZENLEMESİ ÖZEL OKULLARA NEFES ALDIRACAK"

Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi içinde yer alan, özel okullara 10 milyar liralık finansman desteğini "nefes aldıracak bir çalışma" olarak gördüklerini aktaran Öztürk, bunun bir an önce hayata geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Öğretmenlere ödenen maaşlardaki SGK primi konusunda da destek talepleri olduğunu belirten Öztürk, "İşveren katkı payları konusunda, en azından geçici bir süre devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Gayriresmi kurs merkezlerinin bir vergilendirme sistemi yok. Takip edilebilir gibi de değiller" dedi.

Öztürk, kaçak kurslara izin verilmemesini istedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle özel okullarda çalışan çok sayıda öğretmenin emekli olarak sektörden ayrılmasının söz konusu olabileceğini anlatan Öztürk, "Böyle bir durumda öğretmenlerimizin şubat ayında okuldan ayrılacak olmasının o planlı faaliyete zarar getireceği düşünüldüğünde, en azından sözleşme kapsamında EYT'lilerin görev yerlerinde kalması konusunda bir adım atılabilir. Bununla ilgili düzenleme yapılırken gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ettik. Bakanlığımız da bu konuya olumlu baktı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

i Durağa dalan İETT şoförü tutuklandı
GÜNDEM Durağa dalan İETT şoförü tutuklandı
Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi
GÜNDEM Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi
CHP'de Parti Meclisi toplantı tarihi belli oldu! - Güncel haberler
GÜNDEM CHP'de Parti Meclisi toplanacak
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl, kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak? - Haberler
GÜNDEM İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı
Ankara okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Ankara'da okul var mı yok mu, kar tatili olacak mı?
GÜNDEM 6 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil mi?
İstanbul'un iki yakasındaki iki derede "kirlilik" iddiası! Vatandaşlar kokudan rahatsız - Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'un iki yakasındaki iki derede "kirlilik" ...
Tam vahşet! Kızını öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı - Güncel haberler
GÜNDEM Tam vahşet! Kızını öldüren annenin ifadesi ortaya ...
Son dakika: Sinan Ateş'e büyük onur! Kırşehir'de bir sokağa adı verilecek! - Haberler
GÜNDEM Sinan Ateş'in ismi Kırşehir'de sokağa verilecek
Eşinin boğazını neşterle kesmeye çalışmıştı.. O sanığın cezası arttı - Gündem haberleri
GÜNDEM Eşinin boğazını neşterle kesmeye çalışan sanığın ...
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.